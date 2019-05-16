Источник: Мак может покинуть "Зенит"

Полузащитник "Зенита" Роберт Мак может покинуть клуб. Как сообщил агент 28-летнего словака Юрай Венглош, его клиент хочет получать регулярную игровую практику.

- Мне очень приятно, что Роберт выиграл премьер-лигу - это ценный титул, - приводит слова Венглоша Sport.sk. - Уровень этого чемпионата вырос за последние годы. Тренер Сергей Семак подтвердил, что доволен Робертом, но ему приходится ротировать состав. Важно, что "Зенит" будет играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

У Роберта остался еще год по контракту, но в то же время ему нужно регулярно играть. Я контактирую со спортивным директором клуба - в ближайшее время мы обсудим, продлим ли текущий контракт или совершим трансфер.

В текущем сезоне Мак провел 32 матча за "Зенит", забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.

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