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Источник: «Локомотив» и «Краснодар» претендуют на нападающего «Янг Бойз»

15:16
Жан-Пьер Нсаме. Фото Twitter.
Жан-Пьер Нсаме. Фото Twitter.
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Нападающий «Янг Бойз» Жан-Пьер Нсаме входит в сферу интересов сразу двух российских клубов. На 26-летнего камерунца претендуют «Локомотив» и «Краснодар», утверждает в Twitter журналист Ману Лоньон, который работает во французском отделении издания Eurosport.

Швейцарский клуб оценивает сумму трансфера в 15 миллионов евро. Контракт игрока рассчитан до лета 2024 года.

Нсаме перешел в «Янг Бойз» из «Серветта» в 2017 году. В этом сезоне он провел во все турнирах 32 матча, в которых забил 24 гола. Также на его счету 4 голевые передачи.

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