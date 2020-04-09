Источник: «Локомотив» и «Краснодар» претендуют на нападающего «Янг Бойз»

Нападающий «Янг Бойз» Жан-Пьер Нсаме входит в сферу интересов сразу двух российских клубов. На 26-летнего камерунца претендуют «Локомотив» и «Краснодар», утверждает в Twitter журналист Ману Лоньон, который работает во французском отделении издания Eurosport.

Krasnodar et le Lokomotiv Moscou auraient d?pos? des offres pour Jean- Pierre Nsame ( Attaquant / YB Berne) auteur de 18 buts en 23 matches cette saison.

Autour de 15M € . pic.twitter.com/0fr9WMmR8j — Manu ??? (@ManuLonjon) April 9, 2020

Швейцарский клуб оценивает сумму трансфера в 15 миллионов евро. Контракт игрока рассчитан до лета 2024 года.

Нсаме перешел в «Янг Бойз» из «Серветта» в 2017 году. В этом сезоне он провел во все турнирах 32 матча, в которых забил 24 гола. Также на его счету 4 голевые передачи.