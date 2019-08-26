Источник: «Локомотив» хочет арендовать у «Интера» Жоау Мариу

Полузащитник «Интера» Жоау Мариу может продолжить карьеру в «Локомотиве», сообщает Sky Sports. Железнодорожники хотят его арендовать до конца сезона с правом первоочередного выкупа.

Помимо «Локо», на игрока претендуют его бывший клуб «Спортинг», а также «Севилья», «Галатасарай» и «Монако». Цвета последнего защищает россиянин Александр Головин.

Жоау Мариу выступает за «Интер» с 2016 года. В сезоне-2018/19 он провел 22 матча и забил 1 мяч.