Источник: "Лацио" вновь проявляет интерес к Азмуну

Форвард "Зенита"​ Сердар Азмун может продолжить карьеру в "Лацио".

По информации CittaCeleste, спортивный директор римского клуба Игли Таре наблюдал за выступлениями иранца, еще когда он являлся игроком "Рубина". "Лацио" возобновил интерес к игроку после того, как не смог подписать бразильца Весли Мораеса, который решил перейти в "Астон Виллу".

Также "Лацио" рассматривает вариант с покупкой Андреа Петаньи из "Аталанты", но Таре отдает предпочтение 24-летнему Азмуну.

Сердар Азмун перешел из казанского клуба в "Зенит" прошлой зимой за 12 миллионов евро. Контракт футболиста рассчитан до лета 2022 года.

В сезоне 2018/19 иранский форвард провел 33 матча, забил 17 голов и отдал 7 голевых передач. В составе сине-бело-голубых Азмун стал чемпионом России.