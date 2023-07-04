Селюк считает, что Гогуа мог бы войти в тройку лучших защитников чемпионата России
Футбольный агент Дмитрий Селюк оценил шансы на возвращение в чемпионат России 28-летнего ивуарийского защитника Седрика Гогуа, который выступает в Узбекистане за «Истиклол».
«Гогуа сейчас лучший защитник там. Команда Черевченко идет на первом месте. Гогуа играет так, что им не забивают. Скоро у них начнется Лига чемпионов, он сыграет там, и после этого можно говорить о возвращении в Россию и играть в РПЛ. Я не исключаю, что он может вернуться в Россию. Очень хочу, чтобы он вернулся и доказал, что он топовый защитник. Гогуа — один из лучших защитников в России. Мне нравится Джикия и Дивеев, Гогуа мог бы войти в тройку лучших защитников чемпионата», — приводит слова Селюка Metaratings.ru.
С 2019 по 2021 год Гогуа был игроком московского ЦСКА. Также ивуарийский футболист выступал в России за «СКА-Хабаровск», «Тамбов» и «Ротор».
В феврале Гогуа проходил просмотр в расположении «Химок» на сборах в Турции. Затем защитник подписал контракт с таджикистанским «Истиклолом».
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