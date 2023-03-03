Источник: комментатора Черданцева не пустили в ночной клуб в Ульяновске
Известный комментатор Георгий Черданцев не смог попасть в ночной клуб в Ульяновске, сообщает «Комсомольская правда».
По сведениям источника, Черданцев забронировал столик в зале караоке, но не смог пройти фейс-контроль.
25 февраля в Ульяновске прошел матч ФОНБЕТ Кубка России между «Волга» — «Зенит» (0:3).
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|
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|3
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|36
|
3
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|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
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|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
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|
6
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|17
|8
|2
|7
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|26
|
7
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|1
|8
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|
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|7
|4
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|
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|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
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|17
|6
|3
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|
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|5
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|
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|4
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|19
|
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|17
|1
|10
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|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
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|1
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|13
|7-30
|6
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|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
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Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
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