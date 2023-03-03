Источник: комментатора Черданцева не пустили в ночной клуб в Ульяновске

Известный комментатор Георгий Черданцев не смог попасть в ночной клуб в Ульяновске, сообщает «Комсомольская правда».

По сведениям источника, Черданцев забронировал столик в зале караоке, но не смог пройти фейс-контроль.

25 февраля в Ульяновске прошел матч ФОНБЕТ Кубка России между «Волга» — «Зенит» (0:3).