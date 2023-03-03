Якимов заявил, что не чувствовал поражения из-за решения бросить футбол на три года

Воспитанник «Краснодара» полузащитник Вячеслав Якимов, выступающий на правах аренды за «Факел», рассказал, какие сделал выводы после решения завязать с футболом на несколько лет.

«Главное, что я понял в те три года: мне на самом деле хочется развиваться в футболе, футбольная жизнь привлекательна. Со своими трудностями, понятно, с физическими нагрузками — но в то же время в ней есть кайф. Те же выезды, тренировочные сборы, этот антураж перед матчами и во время матчей — на самом деле это дорогого стоит. Я это осознал не сразу. И еще: если человек перестал получать кайф и ощущает в себе силы изменить жизнь, бросить себе вызов, не вижу в этом слабости. Я не чувствовал своего поражения: «У меня не получилось в академии «Краснодара», я слабак». Просто тогда был не готов продолжать. И хотел стать счастливее», — приводит слова Якимова Sport24.

«Факел» набрал 13 очков за 17 туров и располагается на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата России.