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Источник: Кадири ждет разрешения на работу в России. Он будет играть за тульский «Арсенал»

09:38
Мохаммед Кадири. Фото ФК «Динамо» Киев.
Мохаммед Кадири. Фото ФК «Динамо» Киев.
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Киевское «Динамо» все еще не объявило об уходе полузащитника Мохаммеда Кадири, так как игрок ожидает получения разрешения на работу в России, сообщает Sport.ua.

Ожидается, что футболист будет продан в «Арсенал» из Тулы. Именно из тульской команды Кадири перебрался в Киев.

24-летний ганец в сезоне-2019/20 провел 16 матчей за киевлян, в которых не отличился результативными действиями.

Дополнительная информация:

https://sport.ua/news/501463-kadiri-zhdet-razresheniya-na-rabotu-v-rossii-dinamo-gotovitsya-prodat-igroka

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