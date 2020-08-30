Источник: Кадири ждет разрешения на работу в России. Он будет играть за тульский «Арсенал»

Киевское «Динамо» все еще не объявило об уходе полузащитника Мохаммеда Кадири, так как игрок ожидает получения разрешения на работу в России, сообщает Sport.ua.

Ожидается, что футболист будет продан в «Арсенал» из Тулы. Именно из тульской команды Кадири перебрался в Киев.

24-летний ганец в сезоне-2019/20 провел 16 матчей за киевлян, в которых не отличился результативными действиями.