Источник: Известно условие трансфера Тормены из «Краснодара» в «Трабзонспор»
«Трабзонспор» проявляет интерес к защитнику «Краснодара» Витору Тормене, сообщает «Евро-Футбол.Ру».
Представители турецкого клуба надеялись приобрести бразильского игрока за меньшую сумму, чем требует «Краснодар». Однако сделка все еще может состояться, если российский клуб согласится уменьшить цену.
Портал Transfermarkt оценивает Тормену в 7 миллионов евро. За «Краснодар» бразилец выступает с лета 2023 года после трансфера из португальской «Браги».
Источник: ЕВРО-ФУТБОЛ.Ру:
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|4
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|
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|3
|7
|8
|22-35
|16
|
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|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
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16
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|18
|1
|5
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|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ростов – Динамо
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Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
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|
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Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
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|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
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|
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
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Данила Прохин
Оренбург
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|1
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|
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