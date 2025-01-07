Источник: Известно условие трансфера Тормены из «Краснодара» в «Трабзонспор»

«Трабзонспор» проявляет интерес к защитнику «Краснодара» Витору Тормене, сообщает «Евро-Футбол.Ру».

Представители турецкого клуба надеялись приобрести бразильского игрока за меньшую сумму, чем требует «Краснодар». Однако сделка все еще может состояться, если российский клуб согласится уменьшить цену.

Портал Transfermarkt оценивает Тормену в 7 миллионов евро. За «Краснодар» бразилец выступает с лета 2023 года после трансфера из португальской «Браги».