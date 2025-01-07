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Наумов: «Рано говорить, что Галактионов станет вторым Семиным для «Локомотива»

Камила Абдурахманова
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил, сможет ли Михаил Галактионов в нынешнем сезоне выиграть медали с железнодорожниками.

— Конечно, трудно будет. Я думаю, что важнее сохранить игру, которая была, усилить ее. И сохранить состав. Если даже «Локомотив» станет не третьим, а, допустим, четвертым-пятым, ничего страшного не будет. Ниже пятого — конечно, это будет плохо. Если «Локомотив» попадет в тройку — это будет большая победа Галактионова.

Нужен очень хороший нападающий, сильный, забивной. Его нет в «Локомотиве» — это большая беда. Сулейманов и Воробьев — хорошие ребята.

— Контракт Галактионова действует до лета 2026 года. Как вы думаете, он может стать новым Семиным для «Локомотива»?

— Семин все-таки мэтр. У него очень стабильное понятие футбола. Он мог четко выстраивать игру, а самое главное — создавать коллектив, семейную, хорошую обстановку. Я очень часто говорю, что команда может быть сильной, но чемпионом может стать только та, которая дружна не только на поле, но и в жизни. Сейчас рано говорить о том, что он станет для «Локомотива» вторым Семиным. Я бы не торопился с такими высказываниями, — приводит слова Наумова «РБ Спорт».

После 18 туров «Локомотив» занимает пятое место с 35 очками. Лидирует «Краснодар» (39), на втором месте находится «Зенит» (39), а на третьем — «Спартак» (37).

Источник: «РБ Спорт»
Юрий Семин
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
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