ЦСКА объявил о переходе Мендеса в «Коло-Коло»
Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес перешел в «Коло-Коло», информирует пресс-служба армейцев. Красно-синие заключили трансферный контракт с чилийским клубом.
Всего за ЦСКА 25-летний футболист провел 71 матч и забил один гол.
Последние полгода Мендес выступал на правах аренды за «Крылья Советов», но в январе чилиец не прибыл на сбор самарской команды.
Источник: https://t.me/pfccskamoscow/25811
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|
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|2
|8
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|19:00
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|1.03
|14:00
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Пари НН – Акрон
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|1.03
|16:30
|
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|1.03
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|1.03
|19:30
|
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|
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|2.03
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Спартак
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