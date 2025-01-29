ЦСКА объявил о переходе Мендеса в «Коло-Коло»

Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес перешел в «Коло-Коло», информирует пресс-служба армейцев. Красно-синие заключили трансферный контракт с чилийским клубом.

Всего за ЦСКА 25-летний футболист провел 71 матч и забил один гол.

Последние полгода Мендес выступал на правах аренды за «Крылья Советов», но в январе чилиец не прибыл на сбор самарской команды.