Источник: хавбек сборной Колумбии будет получать в "Зените" 1,5 миллиона евро в год

Полузащитник "Атлетико Хуниор" и сборной Колумбии Луис Диас Маруланда этим летом перейдет в "Зенит", утверждает A Bola. Хавбек принял предложение петербуржцев и подпишет пятилетний контракт. Его зарплата составит 1,5 миллиона евро в год.

Помимо "Зенита", на Луиса Диаса претендовал "Порту", но он мог предложить зарплату только в два раза меньше.

22-летний хавбек в сезоне-2019 провел 17 матчей и забил 2 гола в чемпионате Колумбии. На Кубке Америки он принял участие в трех матчах. Колумбийцы вылетели в 1/4 финала, уступив Аргентине (0:2).