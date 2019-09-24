Источник: Гулиеву вернули водительские права

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев получил обратно водительские права, утверждает Telegram-канал «Мутко против». Хавбек был лишен прав на 4 месяца за повторный проезд на красный свет.

Напомним, 11 апреля Гулиев на своем «Мерседесе» проехал на красный свет светофора и при этом задел на пешеходном переходе мужчину. После этого игрок «Спартака» выбежал из машины и сломал нос человеку, которым оказался гражданин США Майкл Коул. Оба участника конфликта были доставлены в полицию, где американец написал заявление об отсутствии претензий к россиянину.

При этом уже после лишения прав Гулиев был оштрафован ГИБДД — за езду непристегнутым на пассажирском сидении.

В нынешнем сезоне Гулиев провел 8 матчей в чемпионате России и 4 — в Лиге Европы, получив в обшей сложности 7 желтых карточек.