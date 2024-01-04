Источник: голкипер «Локомотива» Гильерме может перейти в «Сочи»

Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме может перейти в «Сочи», сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа».

По информации источника, сочинцы могут оформить трансфер 38-летнего голкипера в зимнее трансферное окно, либо взять его в аренду до конца сезона.

Гильерме выступает за «Локомотив» с 2007 года. В текущем сезоне вратарь провел за железнодорожников 5 матчей в FONBET Кубке России, пропустил 5 мячей и дважды отыграл на ноль.