Источник: голкипер «Локомотива» Гильерме может перейти в «Сочи»
Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме может перейти в «Сочи», сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа».
По информации источника, сочинцы могут оформить трансфер 38-летнего голкипера в зимнее трансферное окно, либо взять его в аренду до конца сезона.
Гильерме выступает за «Локомотив» с 2007 года. В текущем сезоне вратарь провел за железнодорожников 5 матчей в FONBET Кубке России, пропустил 5 мячей и дважды отыграл на ноль.
Источник: https://t.me/karpinside/29969
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|2.03
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Ростов – Кр. Советов
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|00:00
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|
ЦСКА – Оренбург
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|2.03
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Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
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Ахмат – Урал
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|2.03
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