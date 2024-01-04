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Сегодня, 15:40

Источник: голкипер «Локомотива» Гильерме может перейти в «Сочи»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Маринато Гильерме.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме может перейти в «Сочи», сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа».

По информации источника, сочинцы могут оформить трансфер 38-летнего голкипера в зимнее трансферное окно, либо взять его в аренду до конца сезона.

Гильерме выступает за «Локомотив» с 2007 года. В текущем сезоне вратарь провел за железнодорожников 5 матчей в FONBET Кубке России, пропустил 5 мячей и дважды отыграл на ноль.

Источник: https://t.me/karpinside/29969
Маринато Гильерме
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3
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4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
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 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
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 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
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 Урал 18 5 4 9 18-28 19
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15
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