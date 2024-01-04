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Сегодня, 15:49

В агентстве Риччели подтвердили интерес «Спартака» и «Динамо» к защитнику «Фамаликана»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Представители защитника «Фамаликана» Риччели прокомментировали информацию о том, что в услугах их клиента заинтересованы московские «Спартак» и «Динамо».

Ранее об интересе российских клубов сообщало издание iG Esporte. Потенциальная сумма трансфера оценивается в 6-10 миллионов евро.

«Спартак» и «Динамо» действительно связались с российским деловым партнером, чтобы выяснить условия. Они пока думают. Сам игрок заинтересован в трансфере в клуб РПЛ. Летом «Краснодар» делал официальное предложение, но оно оказалось ниже того, на что рассчитывали", — приводит ответ представителя агентства Sport24.

Риччели выступает за «Фамаликан» с лета 2019 года. В текущем сезоне защитник провел 13 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 3 миллиона евро. Его контракт с «Фамаликаном» рассчитан до конца июня 2027 года.

Источник: Sport24
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