Источник: Фукс не попал в заявку «Интернасионала» из-за перехода в ЦСКА
00:13
Защитник «Интернасионала» Бруну Фукс не попал в заявку команды на матч третьего тура чемпиона Бразилии против «Флуминенсе». Матч в эти минуты проходит в Рио-де-Жанейро. По данным Globo Esporte, футболист перейдет в ЦСКА.
Источник указывает, что сделка близка к завершению. Сумма трансфера составит 9,5 миллиона евро: 8 миллионов + 1,5 миллиона в виде бонусов. Бразильский клуб сохранит 20 процентов прав на игрока. Контракт будет рассчитан до 2025 года.
В нынешнем сезоне 21-летний бразилец провел два матча в серии A и шесть — в чемпионате штата.
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