Globo Esporte: «Фламенго» ждет решения «Зенита» по будущему Клаудиньо

Руководство «Фламенго» ждет решения «Зенита» по будущему полузащитника Клаудиньо, сообщает Globo Esporte.

По данным источника, хавбек является одной из главных трансферных целей «Фламенго», однако официального предложения клуб пока не делал. «Зенит» не готов расставаться с игроком, сам Клаудиньо не исключает варианта перехода во «Фламенго».

Руководство «Зенита» отклонило предложение, потребовав больше денег за Клаудиньо. В начале июня «СЭ» сообщал, что клуб из Санкт-Петербурга оценивает стоимость бразильца в 30 миллионов евро.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с августа 2021 года. В сезоне-2022/23 полузащитник забил 5 голов и сделал 12 результативных передач в 30 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах.

Контракт игрока с российской командой действует до конца июня 2027 года.