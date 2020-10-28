Источник: ФИФА отклонила жалобу «Ньюэллз Олд Бойз» по трансферу Понсе из «Ромы» в «Спартак»

Аргентинский клуб «Ньюэллз Олд Бойз» требовал взыскать с «Ромы» сумму в размере 2,4 миллиона евро за переход своего воспитанника, нападающего Эсекиэля Понсе в «Спартак», сообщает La Capital. Однако жалоба была отклонена ФИФА.

«Комиссия по статусу игроков ФИФА отклонила иск нашего клуба. Судьи ФИФА придерживаются практики требования веских доказательств преступления. Но как мы можем получить документ, в котором «Рома» и «Спартак» договорились о трансфере игрока за те деньги, о которых мы говорим?» — заявил адвокат «Ньюэллз Олд Бойз» Мартин Монтойя.

Также Монтойя заявил, что после изучения обоснования решения ФИФА «Ньюэллз Олд Бойз» может изучить вариант с подачей иска в Спортивный арбитражный суд.

Напомним, летом 2019 года «Спартак» заплатил «Роме» за Понсе и голкипера Андреа Романьоли 6 миллионов евро (по 3 миллиона евро за каждого). Однако в «Ньюэллз Олд Бойз» считают, что «Рома» завысила стоимость Романьоли, чтобы выплатить меньшую компенсацию за Понсе.