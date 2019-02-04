Источник: "Динамо" отсудило у своего бывшего футболиста Челидзе 3000 евро

Бывший полузащитник "Динамо" Георгий Челидзе обязан выплатить московскому клубу 3000 евро и еще 5500 рублей пользование деньгами, сообщает телеграм-канал "Мутко против". Футболист выступает за клуб второго бельгийского дивизиона "Тюбиз".

19-летний футболист ранее играл за дубль "Динамо". Летом 2018 он покинул команду и подписал контракт с бельгийским клубом. После этого "Динамо" добилось того, чтобы футболиста обязали выплатить указанную выше сумму.

За первую команду "Динамо" Георгий Челидзе не играл. В составе сборной России U-18 он провел 11 матчей и забил два мяча.

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