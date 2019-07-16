Источник: ЦСКА заинтересован в нападающем "Интера"

Нападающий "Интера" Джордже Пушкаш может продолжить карьеру в ЦСКА. Москвичи проявляют заинтересованность в переходе, сообщает Tuttomercatoweb. Контракт игрока рассчитан до лета 2020 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.

Прошлый сезон 23-летний форвард провел в аренде в "Палермо" в серии B. В 33 матчах на его счету 9 голов и 3 результативные передачи. За основную команду "Интера" он провел 7 встреч. Также на его счету 8 игр за сборную Румынии, в которых он забил 4 гола.

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