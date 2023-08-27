Член совета директоров «Динамо»: «Не стоит тратить время, чтобы обсуждать будущее Норманна»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в комментарии для «СЭ» отреагировал на переход полузащитника Матиаса Норманна в «Аль-Раед».

«Знаю, что Норманн подписал контракт. Удивило ли? Никак не прокомментирую, потому что дальнейшая его карьера меня мало интересует. Ответственность клуба? Все находится в юридической плоскости, наши юристы и представители «Ростова» будут разбираться в этой ситуации. Не стоит тратить время, чтобы обсуждать будущее Норманна в безопасной Саудовской Аравии», — сказал Гафин «СЭ».

9 августа генеральный директор «Динамо» Павел Пивораров заявил, что Норманн покинул Россию и прислал в московский клуб и «Ростов» уведомления об одностороннем расторжении контрактов. Оба клуба планируют обратиться в суд.

20 августа «Аль-Раед» объявил о переходе полузащитника.