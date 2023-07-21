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Сегодня, 13:44

Источник: ЦСКА готов заплатить за форварда сборной Чили Давилу 4 миллиона долларов

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард мексиканского «Леона» Виктор Давила может продолжить карьеру в ЦСКА, сообщает журналист Иван Карпов.

По сведениям источника, московский клуб готов заплатить за 25-летнего игрока сборной Чили 4 миллиона долларов. При этом в контракте с «Леоном» у игрока есть опция выкупа за 5 млн долларов.

В минувшем сезоне Давила провел 31 матч за «Леон», в которых забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи. Контракт форварда рассчитан до декабря 2024 года.

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