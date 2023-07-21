Источник: ЦСКА готов заплатить за форварда сборной Чили Давилу 4 миллиона долларов
Форвард мексиканского «Леона» Виктор Давила может продолжить карьеру в ЦСКА, сообщает журналист Иван Карпов.
По сведениям источника, московский клуб готов заплатить за 25-летнего игрока сборной Чили 4 миллиона долларов. При этом в контракте с «Леоном» у игрока есть опция выкупа за 5 млн долларов.
В минувшем сезоне Давила провел 31 матч за «Леон», в которых забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи. Контракт форварда рассчитан до декабря 2024 года.
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
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|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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|15:15
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Пари НН – Зенит
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
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