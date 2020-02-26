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Источник: Башкиров продолжит карьеру в «Заглембе»

15:12
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Бывший полузащитник «Рубина» Евгений Башкиров должен продолжить карьеру в «Заглембе». 28-летний россиянин завершает переговоры по контракту с клубом из Любина. Ожидается, что соглашение будет рассчитано до конца текущего сезона с возможностью продления еще на год, сообщает Przeglad Sportowy.

Ранее футболист покинул «Рубин» по взаимному соглашению сторон. Главный тренер казанцев Леонид Слуцкий отметил, что Башкиров получил «выгодное предложение».

В текущем сезоне Башкиров принял участие в 11 матчах и забил один гол. «Заглембе» после 23 туров чемпионата Польши идет на 10-м месте с 29 очками.

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