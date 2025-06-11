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Тренер вратарей «Краснодара» Савченко — об Агкацеве: «За сезон ставлю четыре с плюсом»

Александр Кружков
Обозреватель

Михаил Савченко, работающий в системе «Краснодара» с 2015 года, в интервью «СЭ» оценил минувший сезон для голкипера «быков» Станислава Агкацева.

— Многие поразились, насколько спокойно Агкацев заменил Сафонова. Для вас это тоже сюрприз?

— Нет. Стас в «Краснодаре» с 12 лет, прошел все ступеньки: академия, молодежка, «двойка», основа. Одно из его сильных качеств — психологическая устойчивость. Он никогда не волновался больше, чем нужно. Трясло — это вообще не про Агкацева. С ним очень приятно работать. Дисциплинированный, адекватный, исполнительный. Единственный минус — до прошлого года не было стабильной игровой практики на уровне РПЛ. Как там пойдет, никто не знал. Но мы надеялись, что Стас справится.

— Какую оценку поставите ему за сезон?

— По пятибалльной шкале? Четыре с плюсом. Я всегда чуть-чуть занижаю оценки, когда вратари выполняют какие-то упражнения. Потому что нет предела совершенству. Винс Ломбарди, великий тренер по американскому футболу, говорил: «Безупречность недостижима. Но в погоне за ней можно получить преимущество над соперниками». Именно этим принципом я и руководствуюсь.

— Все ясно.

— А Стасу, когда выйдет из отпуска, скажу: «Убирай золотую медаль подальше, начинай тренироваться так, словно ее и не было. Засучи рукава — и вперед. Без оглядки на достижения. Забудь о них. Есть только опыт, мастерство и огромное желание выиграть. Если оно сохранится, мы сможем повторить успех, — сказал Савченко.

В прошедшем сезоне 23-летний голкипер провел 34 матча во всех турнирах, пропустил 29 мячей и 17 раз отыграл на ноль.

Михаил Савченко, Игорь Акинфеев и&nbsp;Матвей Сафонов.«Сафонов, Агкацев и Латышонок сильнее Акинфеева». Интервью тренера вратарей «Краснодара»

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Станислав Агкацев
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ФК Краснодар
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 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
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