Тренер вратарей «Краснодара» Савченко — об Агкацеве: «За сезон ставлю четыре с плюсом»
Михаил Савченко, работающий в системе «Краснодара» с 2015 года, в интервью «СЭ» оценил минувший сезон для голкипера «быков» Станислава Агкацева.
— Многие поразились, насколько спокойно Агкацев заменил Сафонова. Для вас это тоже сюрприз?
— Нет. Стас в «Краснодаре» с 12 лет, прошел все ступеньки: академия, молодежка, «двойка», основа. Одно из его сильных качеств — психологическая устойчивость. Он никогда не волновался больше, чем нужно. Трясло — это вообще не про Агкацева. С ним очень приятно работать. Дисциплинированный, адекватный, исполнительный. Единственный минус — до прошлого года не было стабильной игровой практики на уровне РПЛ. Как там пойдет, никто не знал. Но мы надеялись, что Стас справится.
— Какую оценку поставите ему за сезон?
— По пятибалльной шкале? Четыре с плюсом. Я всегда чуть-чуть занижаю оценки, когда вратари выполняют какие-то упражнения. Потому что нет предела совершенству. Винс Ломбарди, великий тренер по американскому футболу, говорил: «Безупречность недостижима. Но в погоне за ней можно получить преимущество над соперниками». Именно этим принципом я и руководствуюсь.
— Все ясно.
— А Стасу, когда выйдет из отпуска, скажу: «Убирай золотую медаль подальше, начинай тренироваться так, словно ее и не было. Засучи рукава — и вперед. Без оглядки на достижения. Забудь о них. Есть только опыт, мастерство и огромное желание выиграть. Если оно сохранится, мы сможем повторить успех, — сказал Савченко.
В прошедшем сезоне 23-летний голкипер провел 34 матча во всех турнирах, пропустил 29 мячей и 17 раз отыграл на ноль.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
4
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|10
|2
|6
|2
|14-15
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|
16
|Факел
|10
|0
|3
|7
|6-18
|3
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|- : -
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:30
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|20:45
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1