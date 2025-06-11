Тренер вратарей «Краснодара» Савченко — об Агкацеве: «За сезон ставлю четыре с плюсом»

Михаил Савченко, работающий в системе «Краснодара» с 2015 года, в интервью «СЭ» оценил минувший сезон для голкипера «быков» Станислава Агкацева.

— Многие поразились, насколько спокойно Агкацев заменил Сафонова. Для вас это тоже сюрприз?

— Нет. Стас в «Краснодаре» с 12 лет, прошел все ступеньки: академия, молодежка, «двойка», основа. Одно из его сильных качеств — психологическая устойчивость. Он никогда не волновался больше, чем нужно. Трясло — это вообще не про Агкацева. С ним очень приятно работать. Дисциплинированный, адекватный, исполнительный. Единственный минус — до прошлого года не было стабильной игровой практики на уровне РПЛ. Как там пойдет, никто не знал. Но мы надеялись, что Стас справится.

— Какую оценку поставите ему за сезон?

— По пятибалльной шкале? Четыре с плюсом. Я всегда чуть-чуть занижаю оценки, когда вратари выполняют какие-то упражнения. Потому что нет предела совершенству. Винс Ломбарди, великий тренер по американскому футболу, говорил: «Безупречность недостижима. Но в погоне за ней можно получить преимущество над соперниками». Именно этим принципом я и руководствуюсь.

— Все ясно.

— А Стасу, когда выйдет из отпуска, скажу: «Убирай золотую медаль подальше, начинай тренироваться так, словно ее и не было. Засучи рукава — и вперед. Без оглядки на достижения. Забудь о них. Есть только опыт, мастерство и огромное желание выиграть. Если оно сохранится, мы сможем повторить успех, — сказал Савченко.

В прошедшем сезоне 23-летний голкипер провел 34 матча во всех турнирах, пропустил 29 мячей и 17 раз отыграл на ноль.