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Исполнительный директор «Зенита» Пивоваров стал председателем экспертно-правовой комиссии Ассоциации европейских клубов

22:39
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Исполнительный директор «Зенита» Павел Пивоваров получил должность председателя экспертно-правовой комиссии Ассоциации европейских клубов. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Экспертно-правовая комиссия создана для обмена знаниями и экспертными мнениями по различным юридическим вопросам, а также правовой помощи участникам Ассоциации европейских клубов. В комиссию, которая формируется на четырехлетний период до 2023-го, войдут юристы ведущих клубов Европы.

Павел Пивоваров также является членом Палаты по разрешению споров ФИФА, а с 2014 по 2019-й работал арбитром Спортивного арбитражного суда в Лозанне.

Ассоциация европейских клубов — единственная независимая организация, напрямую представляющая интересы футбольных клубов на европейском уровне. Организация основана в январе 2008 года и объединяет десятки ведущих клубов континента.

Ранее в исполнительный комитет Ассоциации был избран Александр Медведев. Кроме того, генеральный директор «Зенита» вошел в комитет клубных соревнований УЕФА.

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Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2019-09-12-pavel-pivovarov-naznachen-predsedatelem-ekspertno-pravovoy-komissii-assotsiatsii-evropeyskikh-klubov.htm

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