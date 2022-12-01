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Радосавлевич — о Дзюбе: «Лично я в 34 года закончил карьеру»

Радосавлевич поделился мнением о будущем Дзюбы
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист «Томи» и сборной Словении Александар Радосавлевич высказался о будущем Артема Дзюбы.

«Последний год я не следил за Дзюбой и не знаю, в каком он сейчас находится состоянии. Раньше это был отличный игрок, но все зависит от его формы. Лично я в 34 году закончил карьеру, но здесь важно только то, как он сам себя чувствует. Конечно, Дзюба еще может помочь различным клубам, в том числе, и европейским, но вопрос в том, какая у него мотивация», — приводит слова Радосавлевич «РБ Спорт».

34-летний Дзюба является свободным агентом. Нападающий с августа выступал за «Адану Демирспор». В составе турецкой команды он забил 1 гол в 5 матчах. 6 ноября россиянин расторг контракт с клубом.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandar-radosavlevich-budushhee-dzyuby-ya-v-34-goda-zakonchil-kar-eru/
Артем Дзюба
Футбол
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
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3.03 00:00
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