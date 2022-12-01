Экс-футболист «Томи» и сборной Словении Александар Радосавлевич высказался о будущем Артема Дзюбы.

«Последний год я не следил за Дзюбой и не знаю, в каком он сейчас находится состоянии. Раньше это был отличный игрок, но все зависит от его формы. Лично я в 34 году закончил карьеру, но здесь важно только то, как он сам себя чувствует. Конечно, Дзюба еще может помочь различным клубам, в том числе, и европейским, но вопрос в том, какая у него мотивация», — приводит слова Радосавлевич «РБ Спорт».

34-летний Дзюба является свободным агентом. Нападающий с августа выступал за «Адану Демирспор». В составе турецкой команды он забил 1 гол в 5 матчах. 6 ноября россиянин расторг контракт с клубом.