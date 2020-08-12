«Интересная метаморфоза». Мостовой заметил изменения в поведении Тедеско

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о судействе в матче 1-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2) и отметил изменения в поведении главного тренера красно-белых, Доменико Тедеско.

— Печально и нелепо, что третий день после старта чемпионата России обсуждается только одна тема — судейство, — написал у себя в Instagram Мостовой. — К сожалению, проблемы конца прошлого сезона не только не решены (что, конечно, было бы фантастикой), но и оказались усугублены. И это не проблемы судей Казарцева и Еськова или ВАР — это проблемы всего нашего судейского корпуса и всего нашего футбола.

Собственно, футбол отступил на второй план, увы. «Спартак» — не первый и наверняка не последний клуб, который пострадал и пострадает от «странных» судейских решений. Но со «Спартаком» эти «ошибки» наиболее часты и систематичны. Кроме того, это все-таки самый популярный клуб страны. В безобразии во время матча с «Сочи» есть только один положительный момент — созревший нарыв оказался вскрыт, и, может быть, наконец, дело сдвинется с мертвой точки. Падать дальше в судействе уже некуда. Казалось, 90-е, когда судьи открыто убивали команды, прошли, но нет. И отдельно хочу отметить поведение Тедеско. Очевидно, что ему пусть и небольшой перерыв пошел на пользу. Он стал вести себя заметно спокойнее, и даже после такого матча не стал уничтожать судей, а признал, что матч можно было выиграть, забей «Спартак» третий. Интересная метаморфоза.