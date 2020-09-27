«Информация о повышенной пенсии после 150 матчей замотивирует его еще больше!» Ребров пошутил над Ещенко

Вратарь «Спартака» Артем Ребров пошутил над защитником Андреем Ещенко, который ранее провел 100-й матч в составе красно-белых. 36-летний россиянин вышел на замену во втором тайме встречи 9-го тура Тинькофф РПЛ с «Тамбовом» (2:0).

«Не знаю почему, но дед Андрей Ещенко уверен, что, проведя 100 матчей в «Спартаке», полагается футбольная пенсия от клуба в будущем. Видимо, это доступная только ему информация. Но даже если именно она помогла деду, в его солидном возрасте достичь этой гроссмейстерской отметки, это отлично! Будем надеяться, что информация о повышенной пенсии после 150 матчей замотивирует его еще больше! С сотней, дед! Двигаем дальше. P.S.: Илья Гапонов, повнимательней», — написал в Instagram Ребров.