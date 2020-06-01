Ильзат Ахметов улетел в Германию на артроскопию

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов улетел в Германию для проведения запланированной артроскопии, сообщает официальный сайт клуба.

Запланированная артроскопия на левом плечевом суставе состоится во вторник.

Накануне Ахметов прибыл в Мюнхен.

22-летний хавбек в нынешнем сезоне провел 30 матчей, забил 4 гола и отдал 1 передачу во всех турнирах.

Ранее ЦСКА объявил о возобновлении тренировок на базе в Ватутинках. Все тесты игроков на коронавирус показали отрицательный результат.