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Ильзат Ахметов улетел в Германию на артроскопию

20:46
Ильзат Ахметов. Фото ПФК ЦСКА
Ильзат Ахметов. Фото ПФК ЦСКА
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Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов улетел в Германию для проведения запланированной артроскопии, сообщает официальный сайт клуба.

Запланированная артроскопия на левом плечевом суставе состоится во вторник.

Накануне Ахметов прибыл в Мюнхен.

22-летний хавбек в нынешнем сезоне провел 30 матчей, забил 4 гола и отдал 1 передачу во всех турнирах.

Ранее ЦСКА объявил о возобновлении тренировок на базе в Ватутинках. Все тесты игроков на коронавирус показали отрицательный результат.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/ilzat-akhmetov-otpravilsya-v-germaniyu/

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