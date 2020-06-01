Ильзат Ахметов улетел в Германию на артроскопию
20:46
Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов улетел в Германию для проведения запланированной артроскопии, сообщает официальный сайт клуба.
Запланированная артроскопия на левом плечевом суставе состоится во вторник.
Накануне Ахметов прибыл в Мюнхен.
22-летний хавбек в нынешнем сезоне провел 30 матчей, забил 4 гола и отдал 1 передачу во всех турнирах.
Ранее ЦСКА объявил о возобновлении тренировок на базе в Ватутинках. Все тесты игроков на коронавирус показали отрицательный результат.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/ilzat-akhmetov-otpravilsya-v-germaniyu/
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