Ильзат Ахметов: "Что доказывать "Рубину"? Нужно выходить и играть в свой футбол"

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов не стал критиковать судей после победы над "Рубином" (3:0) в матче 19-го тура чемпионата России. В игре против бывшей команды соперники несколько раз грубо играли против хавбека, в концовке встречи он был заменен на автора третьего гола армейцев Яку Бийола.

– Я стараюсь выходить на каждую игру настроенным, полностью отдаваться, – сказал Ахметов. – После плохой игры с "Арсеналом" мы должны были реабилитироваться и отдать больше, чем 100 процентов. Выкладывались в каждом эпизоде.

– У вас была задача – доказать что-нибудь бывшему клубу?

– Да нет, что доказывать? Просто надо выходить и показывать свою игру. А там уже будет оценивать высшее руководство (улыбается).

– В первом тайме получили болезненный удар по ногам, потом долго пытались прийти в себя. Что там было?

– Соперник наступил прямой ногой, это была накладка. Конечно, это больно. Особенно по такой погоде. Было неприятно.

– А на последних минутах сводило ноги?

– Была усталость. Провели матч в хорошем темпе. Считаю, это нормально. Тем более, возобновления.

– Со стороны "Рубина" была серия жестких подкатов, некоторые даже пишут, что надо было давать красную карточку. Согласны?

– Были опасные моменты, но считаю, что судья, в принципе, нормально работал. Не можем предъявлять претензии. Выиграли, сейчас нам уже нечего выяснять.

– Почувствовали на поле, что нынешний "Рубин" сильно отличается от той команды, за которую играли вы?

– Все мы знаем, что там есть определенные проблемы. Соперник, как и все команды Курбана Бекиевича, играет плотно, не дает много пространства. Это всем известно, ничего нового.

– Насколько сложно взламывать такую оборону? Наверное, не случись гола Чалова, все бы закончилось 1:0.

– Мы повели в счете в первом тайме, это добавило уверенности. Был некий шанс поймать соперника на контратаке, поскольку он шел вперед. Мы старались проводить быстрые атаки. (Андрей Михайлов)​

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