Вахания о решении Карпина возглавить «Динамо»: «У меня нет обиды на Валерия Георгиевича»

Защитник «Ростова» Илья Вахания в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение Валерия Карпина вернуться в клубный футбол.

— Валерий Карпин, когда уходил из «Ростова» в марте, сказал, что ему нужно сосредоточиться на работе в сборной России. Но через три месяца он возглавил «Динамо». Нет обиды на тренера?

— У меня нет обиды на Карпина.

— Ты понимаешь, почему Карпин опять вернулся в клубный футбол?

— Это лучше спросить у Валерия Георгиевича. Он ответит на этот вопрос, — сказал Вахания «СЭ».

«Динамо» объявило о назначении 56-летнего специалиста 13 июня. Он подписал контракт на три сезона — до лета 2028 года.

Карпин совмещает работу в клубе и сборной России, которую он возглавляет с 2021 года.