Бывший глава футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус в интервью «СЭ» рассказала о Трусовой, Косторной, Загитовой, Тутберидзе и возрастном цензе в фигурном катании. Экс-руководитель приехал в качестве активного болельщика на чемпионат Европы по фигурному катанию в Грац.

— Как вам кстати чемпионат страны в Красноярске напереживались за Трусову?

— Конечно. Потому что Саша заслуживает первых мест, у нее такой потенциал, который не всегда получается реализовать именно на соревнованиях. Очень желаю ей выступить хорошо в произвольной программе.

— А красноярский четверной тулуп Туктамышевой?

— Это потрясающе! То, что она делает — фантастика. Мне очень нравится Лиза, как она управляет своей карьерой, образы, которые она создает, в том числе и в показательных номерах. Это очень правильный подход — боевой позитивный настрой. Настоящий спортсмен так себя и должен вести. Пример для всех. (Екатерина Беспалова)

Илья Геркус: «Повышение возрастного ценза в женском катании — глупость»