Геркус о Жерсоне: «Похвально, что он будет обращаться к Нино за изучением русского языка»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в разговоре с «СЭ» оценил трансфер полузащитника Жерсона в «Зенит».

«Пока никак не оценишь трансферы «Зенита». Надо посмотреть, как Жерсон адаптируется. Потенциально любопытный трансфер. Но бывало не мало случаев, когда на бумаге подписывали сильного футболиста, а он оказался не таким впечатляющим. Жерсон настроен серьезно и будет обращаться к Нино за изучением русского языка? Удачи ему, что еще могу сказать. Похвально, что он будет обращаться к Нино», — сказал Геркус «СЭ».

«Зенит» объявил о переходе Жерсона из «Фламенго» 13 июля. 28-летний бразилец подписал контракт с российским клубом до конца июня 2030 года.