00:05 14 августа | Футбол — РФПЛ

Илья Геркус: "Не предлагали Семину Дзюбу, потому что не смогли договориться с "Зенитом"

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Президент "Локомотива" Илья Геркус в интервью "СЭ" подтвердил информацию об интересе к нападающему "Зенита" Артему Дзюбе. По словам специалиста, этот переход не состоялся, потому что клубы не сошлись в цене на форварда.

- Правда ли, что Семину предлагался Дзюба? - вопрос Геркусу.

- Нет, там была другая история. Уже на начальном этапе мы не сошлись с "Зенитом" по Дзюбе, поэтому не было смысла предлагать его тренерскому штабу. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полная версия интервью Ильи Геркуса

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