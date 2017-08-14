Илья Геркус: "Не предлагали Семину Дзюбу, потому что не смогли договориться с "Зенитом"

Президент "Локомотива" Илья Геркус в интервью "СЭ" подтвердил информацию об интересе к нападающему "Зенита" Артему Дзюбе. По словам специалиста, этот переход не состоялся, потому что клубы не сошлись в цене на форварда.

- Правда ли, что Семину предлагался Дзюба? - вопрос Геркусу.

- Нет, там была другая история. Уже на начальном этапе мы не сошлись с "Зенитом" по Дзюбе, поэтому не было смысла предлагать его тренерскому штабу. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полная версия интервью Ильи Геркуса