Защитник "Спартака" Илья Гапонов подвел итоги матча 27-го тура чемпионата России с "Уралом" (1:0). При этом он не стал оценивать свою игру.

– Как оцениваете свою игру?

– Я свою игру не буду оценивать. Ее будет оценивать тренерский штаб и болельщики. Было много моментов у "Урала", и даже была сутолока у ворот, когда Погребняк должен был забивать. Вообще, "Урал" так неплохо напрягал весь матч... Создавали нам проблемы и, видимо, сегодня мы справились с ними.

– Гол, который забил Фернанду, видели со твоей позиции?

– Почти то же самое, что и по телевизору.

– Давление, которое оказывается на "Спартак" и болельщиками, и прессой, насколько влияет на игроков, выходящих на поле, тем более на молодых?

– На самом деле никак не влияет. Мы продолжаем работать, биться друг за друга и работаем до конца.

– Такая победа может помочь охладить пыл болельщиков и воспринимать "Спартак" более положительно?

– Я не могу так говорить. (Юрий Ширинкин)