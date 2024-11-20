Альшин: «С приходом Пятибратова «Факел» поменял организацию игры»

Нападающий «Факела» Ильнур Альшин рассказал, как изменилась игра воронежской команды после возвращения Дмитрия Пятибратова на пост главного тренера.

«С приходом Пятибратова мы поменяли организацию нашей игры. Также в физическом состоянии команда заметно прибавила. Мы потихоньку стали собирать очки, поэтому в целом на нас положительно сказывается тот факт, что в клубе наступила стабильная обстановка и прекратилась чехарда тренеров», — цитирует Legalbet Альшина.

13 августа «Факел» объявил о возвращении Пятибратова на должность главного тренера. После 15 туров команда занимает 14-е место в РПЛ, набрав 12 очков.