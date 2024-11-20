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Сегодня, 08:18

Корнюхин: «Надеюсь, интрига будет до последнего тура РПЛ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший вратарь «Зенита» и «Торпедо» Евгений Корнюхин поделился мнением о борьбе за чемпионство в этом сезоне РПЛ.

«Надеюсь, интрига будет до последнего тура РПЛ. Что в прошлом сезоне, что в этом за чемпионство идет борьба среди трех клубов. Это вызывает еще больший интерес к чемпионату.

Представляете, если еще «Спартак» с ЦСКА включатся в эту гонку? Это еще лучше будет для РПЛ. Но все зависит, как проведут матчи до зимней паузы. Хочется острой борьбы. У каждой команды любой матч не был бы легкой прогулкой. В принципе, и сейчас такого нет, но накал был бы серьезный.

Из всех этих команд импонируют «Краснодар» и «Локомотив». Молодая команда железнодорожников наводит шороху в РПЛ», — цитирует Legalbet Корнюхина.

Источник: Legalbet
Футбол
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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«Ахмат» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
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«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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ЦСКА – Ростов
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Спартак – Локомотив
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Кр. Советов – Ахмат
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Факел – Динамо
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