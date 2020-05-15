Игроки «Уфы» соберутся в расположении команды 18 мая

Игроки, тренеры и административный персонал «Уфы» соберутся 18 мая, сообщается в официальном сайте клуба.

Все представители команды пройдут тесты на коронавирус, после отрицательных результатов игроки смогут приступить к тренировкам.

Иностранные игроки, которые провели время на родине, должны будут две недели находиться на самоизоляции.