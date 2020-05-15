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Игроки «Уфы» соберутся в расположении команды 18 мая

22:29
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Игроки, тренеры и административный персонал «Уфы» соберутся 18 мая, сообщается в официальном сайте клуба.

Все представители команды пройдут тесты на коронавирус, после отрицательных результатов игроки смогут приступить к тренировкам.

Иностранные игроки, которые провели время на родине, должны будут две недели находиться на самоизоляции.

ФК «Уфа» соберется в столице Башкирии на следующеи? неделе * Игроки, тренеры и административныи? персонал футбольного клуба «Уфа» соберется в столице Башкирии 18 мая. Об этом агентству «Башинформ» сообщил генеральныи? директор команды Шамиль Газизов * - Мы собираемся в Уфе и все сдаем тесты на коронавирус. После того, как придут результаты, команда приступит к тренировкам. К этому времени клуб обновит на поле искусственныи? газон. Работы уже начались и погода позволяет делать все спокои?но и без спешки" * Вопрос по возвращению легионеров «Уфы», которые проводили режим самоизоляции на родине, пока еще не решен. По словам Шамиля Газизова, оно будет единым по иностранным игрокам для всеи? лиги * «После возращения они обязаны будут сдать тесты две недели провести на самоизоляции, — объяснил гендиректор башкирскои? команды. — В противном случае будем доигрывать россии?скими футболистами и игроками из «Уфы-2».

Публикация от ФК УФА / UFA FC (@ufafc)

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