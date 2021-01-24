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Игроки «Спартака» обсудили бой Порье и Макгрегора

15:29
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Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев вместе с игроками красно-белых прокомментировали бой Дастина Порье и Конора Макгрегора.

На турнире UFC 257 американец нокаутировал ирландца во втором раунде.

«Конор уже «наелся». У него нет повода вернуться. Он долго не дрался. Если бы Конор сейчас вышел на Хабиба, тот бы убил его. Все это понимают. Если его Порье одолел, чтобы с ним Хабиб сделал», — цитирует Бакаева пресс-служба «Спартака».

После завершения боя ирландец заявил, что этот поединок будет повторен.

На счету 32-летнего Макгрегора 22 победы при 5 поражениях в ММА. У 32-летнего Порье 27 побед при 6 поражениях.

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