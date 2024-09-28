Игроки «Спартака» Чернов и Медина продолжают восстановление после травм

В пресс-службе «Спартака» рассказали о состоянии здоровья защитника Никиты Чернова и полузащитника Хесуса Медины.

Оба игрока не приехали с командой на матч 10-го тура РПЛ против «Локомотива».

«Медина восстанавливается после травмы. Чернов также продолжает реабилитацию», — заявили в клубе.

Матч между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдет в субботу, 28 сентября. Начало — в 16.30 по московскому времени.

На данный момент железнодорожники с 21 очком занимают третье место в чемпионате России. Красно-белые (16) располагаются на пятой строчке.