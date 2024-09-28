ЦСКА — «Ахмат»: хозяева довели счет до разгромного

ЦСКА забил третий гол в матче против «Ахмата» в 10-м туре РПЛ — 3:0.

На 50-й минуте в свои ворота забил защитник грозненцев Дарко Тодорович.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча ЦСКА — «Ахмат».