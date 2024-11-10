Мусаев: «Если бы Карасев судил в Европе, он бы из 100 голов 100 таких засчитал бы»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после ничьей с «Рубином» (1:1) в 15-м туре РПЛ оценил эпизод с незасчитанным голом «быков» в концовке встречи.

На 87-й минуте «Краснодар» мог вырвать победу благодаря голу Олакунле Олусегуна, но забитый мяч не засчитали из-за фола Эдуарда Сперцяна. Главным арбитром матча работал Сергей Карасев.

«Начали плохо, были моменты, где небрежно играли. Заработали угловой, упустили футболиста, заработали пенальти после потери в середине. Но после 30-й минуты стали создавать моменты и во втором тайме играли хорошо, контролировали игру, практически ничего не дали создать «Рубину».

Забили победный гол, я считаю, что это чистый гол. В Англии, в Лиге чемпионов... Он играет в мяч, потом по касательной, не знаю, кончиком шипа проезжает по бутсам. Это смешно. Если бы Карасев судил в Европе, он бы из 100 голов 100 таких засчитал бы», — сказал Мусаев в эфире канала «Матч Премьер».

«Краснодар» прервал 11-матчевую победную серию в РПЛ. «Быки» продолжают лидировать в турнирной таблице чемпионата России с 37 очками, опережая идущий на второй позиции «Зенит» на один балл. У «Рубина» 19 очков и седьмая строчка.