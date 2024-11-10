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Мусаев: «Если бы Карасев судил в Европе, он бы из 100 голов 100 таких засчитал бы»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Мурад Мусаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после ничьей с «Рубином» (1:1) в 15-м туре РПЛ оценил эпизод с незасчитанным голом «быков» в концовке встречи.

На 87-й минуте «Краснодар» мог вырвать победу благодаря голу Олакунле Олусегуна, но забитый мяч не засчитали из-за фола Эдуарда Сперцяна. Главным арбитром матча работал Сергей Карасев.

«Начали плохо, были моменты, где небрежно играли. Заработали угловой, упустили футболиста, заработали пенальти после потери в середине. Но после 30-й минуты стали создавать моменты и во втором тайме играли хорошо, контролировали игру, практически ничего не дали создать «Рубину».

Забили победный гол, я считаю, что это чистый гол. В Англии, в Лиге чемпионов... Он играет в мяч, потом по касательной, не знаю, кончиком шипа проезжает по бутсам. Это смешно. Если бы Карасев судил в Европе, он бы из 100 голов 100 таких засчитал бы», — сказал Мусаев в эфире канала «Матч Премьер».

Сергей Карасев. «Рубин» — «Краснодар»: ВАР увидел фол Сперцяна — Карасев отменил гол «быков»

«Краснодар» прервал 11-матчевую победную серию в РПЛ. «Быки» продолжают лидировать в турнирной таблице чемпионата России с 37 очками, опережая идущий на второй позиции «Зенит» на один балл. У «Рубина» 19 очков и седьмая строчка.

Мурад Мусаев
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Рубин (Казань)
Сергей Карасев (судья)
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«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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Локомотив – Факел
 2 : 1
9.11 16:30
Динамо Мх – Оренбург
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9.11 19:00
Ростов – Химки
 3 : 1
9.11 19:30
Динамо – Пари НН
 3 : 1
10.11 13:00
Кр. Советов – ЦСКА
 1 : 2
10.11 15:15
Спартак – Акрон
 4 : 0
10.11 17:30
Ахмат – Зенит
 1 : 2
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Рубин – Краснодар
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