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Игроки «Локомотива» поучаствовали в Крещенских купаниях

00:32
Игроки &quot;Локомотива&quot;. Фото ФК "Локомотив"
Игроки &quot;Локомотива&quot;. Фото ФК "Локомотив"
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Игроки «Локомотива» приняли участие в Крещенских купаниях, сообщает официальный Twitter клуба. В их число вошли Антон Миранчук, Дмитрий Баринов, Даниил Куликов и Виталий Лысцов.

Сейчас железнодорожники находятся на сборах в испанской Марбелье.

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