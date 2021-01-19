Игроки «Локомотива» поучаствовали в Крещенских купаниях

Игроки «Локомотива» приняли участие в Крещенских купаниях, сообщает официальный Twitter клуба. В их число вошли Антон Миранчук, Дмитрий Баринов, Даниил Куликов и Виталий Лысцов.

Антон Миранчук, Дима Баринов, Даня Куликов и Виталий Лысцов продолжают традицию — сегодня наши футболисты приняли участие в Крещенских купаниях ?? pic.twitter.com/sSZrvtYMNc — «Локомотив» (@fclokomotiv) January 18, 2021

Сейчас железнодорожники находятся на сборах в испанской Марбелье.