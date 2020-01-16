Игроки «Краснодара» попытались вспомнить текст песни «Yesterday». Получилось не у всех
16:19
Футболисты «Краснодара»? в честь Международного дня группы The Beatles попытались вспомнить и воспроизвести текст одного из главных хитов коллектива Yesterday. Задача оказалась для игроков достаточно сложной, несмотря на помощь сотрудника по работе с болельщиками Георгия Безбедова.
Сегодня очень крутой праздник, друзья! Международный день группы «Beatles». Мы предложили ребятам вспомнить самую знаменитую песню группы.— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) January 16, 2020
Оказалось, после слова «Yesterday» возникают сложности? Но ???? Георгий Безбедов помогал, как мог, предлагая три варианта продолжения ? pic.twitter.com/kVdwQ1RdIV
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