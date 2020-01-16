Игроки «Краснодара» попытались вспомнить текст песни «Yesterday». Получилось не у всех

Сегодня очень крутой праздник, друзья! Международный день группы «Beatles». Мы предложили ребятам вспомнить самую знаменитую песню группы.



Оказалось, после слова «Yesterday» возникают сложности? Но ???? Георгий Безбедов помогал, как мог, предлагая три варианта продолжения ? pic.twitter.com/kVdwQ1RdIV