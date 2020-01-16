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Игроки «Краснодара» попытались вспомнить текст песни «Yesterday». Получилось не у всех

16:19

Футболисты «Краснодара»? в честь Международного дня группы The Beatles попытались вспомнить и воспроизвести текст одного из главных хитов коллектива Yesterday. Задача оказалась для игроков достаточно сложной, несмотря на помощь сотрудника по работе с болельщиками Георгия Безбедова.

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