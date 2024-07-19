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Сегодня, 11:20

Алдонин: «Очень хотелось бы повторения прошлого сезона — гонки за чемпионство до последнего тура»

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Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего сезона РПЛ.

«Очень хотелось бы повторения прошлого сезона — гонки за чемпионство до последнего тура. Было бы хорошо, если бы борьба еще больше обострилась. Сейчас трудно предполагать, кто может лучше всего навязать конкуренцию «Зениту». Нужно сначала посмотреть первые игры чемпионата, и после них уже можно будет делать выводы. Пока мы видели лишь матч за Суперкубок, где «Зенит» был очень убедителен», — сказал Алдонин «СЭ».

Чемпионат России стартует 20 июля. Матчи 1-го тура пройдут с 20 и 22 июля. Откроет новый сезон игра «Локомотив» — «Акрон».

Денис Сафронов

Евгений Алдонин
РПЛ
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
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11
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