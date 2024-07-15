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Сегодня, 13:24

«Барселона» проявляет интерес к Венделу

Микеле Антонов
Корреспондент
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Вендел.
Фото Global Look Press

Как стало известно «СЭ», «Барселона» проявляет интерес к полузащитнику «Зенита» Венделу.

Ранее сообщалось, что 26-летний бразилец может перейти в «Галатасарай», но питерцев не устраивает предложение турецкого клуба.

Контракт хавбека с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В сезоне-203/24 он провел за сине-бело-голубых 35 матчей, забил 4 гола и сделал 10 результативных передач. 13 июля бразилец отличился забитым мячом и двумя голевыми передачами в матче против «Краснодара» (4:2) в Суперкубке России.

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Барселона
ФК Зенит
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1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
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 - : -
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Кр. Советов – Зенит
 - : -
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Ростов – ЦСКА
 - : -
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 - : -
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