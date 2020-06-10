«Игрок приезжал на «Ролс-ройсе» и делал непонятные процедуры, хотя был здоров». Как Аленичев «чистил» состав «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, как существенно изменил состав команды. Специалист руководил красно-белыми с 2015 по 2016 год. В начале сезона-2016/17 он был отправлен в отставку. «Спартак» возглавил бывший ассистент Аленичева Массимо Каррера и привел команду к первому с 2001 года чемпионству.

Придя в «Спартак», я понимал, что необходима чистка состава. Когда футболист приезжает на базу на «Ролс-ройсе» и вместо того, чтобы идти в тренажерный зал, а затем присоединяться к команде, идет в медицинский центр, ложится на кушетку и делает непонятно какие процедуры, хотя футболист абсолютно здоров. Я сделал вывод, что от такого футболиста нужно избавляться.

Были футболисты, которые просто плыли по течению. Не хотели совершенствоваться, не заинтересованы в решении задач. Был футболист, об уходе которого я сожалею — это Хурадо. Но там другая ситуация была, он ушел по семейным обстоятельствам, я не сумел убедить его остаться. Но его стиль игры принес бы «Спартаку» много пользы.

Вместо ушедших 10-11 футболистов нужна была свежая кровь. Я определил, что в первую очередь необходим центральный полузащитник, мозг команды. На тот момент у нас были только Глушаков и Ромулу после серьезной травмы. Было четыре кандидатуры. Два африканских футболиста из Франции, третий — Диарра, известный по выступлениям за «Анжи» и «Локомотив», четвертый — Фернанду.

Я остановился на кандидатуре Фернанду. Созванивался с Монтеллой, он дал позитивную характеристику. Я пошел к Леониду Арнольдовичу (Федуну), пытался убедить его купить футболиста. Было крайне сложно. Все-таки цена была приличная — порядка 12 миллионов долларов.

Когда сделка состоялась, я был уверен, что это будет футболист, который сыграет ключевую роль вместе с Промесом. Когда «Спартак» выиграл чемпионат, одним из лучших, если не лучшим, был как раз Фернанду.