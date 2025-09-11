«Нефтехимик» арендовал полузащитника Бобра у «Крыльев Советов»

«Крылья Советов» объявили о переходе полузащитника Ивана Бобра в «Нефтехимик» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26.

При этом у самарцев будет возможность отозвать 19-летнего россиянина из аренды зимой.

В сезоне-2025/26 Бобер сыграл в одном матче РПЛ, не отметился результативными действиями. Его контракт с «Крыльями Советов» действует до 30 июня 2027 года.