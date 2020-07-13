Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Широков поделился мнением о назначении Шамиля Газизова на должность гендиректора красно-белых.

— Для меня лично пока это непонятно, — сказал Широков в эфире телеканала «Матч ТВ». — Есть какие-то результаты в «Уфе», но если отталкиваться от игры уфимцев, то она примерно такая же, как у «Спартака». Если рассчитывают на это, то, наверное, это хороший вариант.

Леонид Федун заявил, что Газизов в шесть раз эффективнее Цорна. Но есть в ПФЛ в 60 раз эффективнее, можно оттуда взять. Газизов в «Уфе» хорошо работал, но в «Спартаке» совсем другое давление.