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«Игра «Уфы» примерно такая же, как у «Спартака». Широков — о назначении Газизова в московский клуб

13 июля 2020, 19:45
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Широков поделился мнением о назначении Шамиля Газизова на должность гендиректора красно-белых.

— Для меня лично пока это непонятно, — сказал Широков в эфире телеканала «Матч ТВ». — Есть какие-то результаты в «Уфе», но если отталкиваться от игры уфимцев, то она примерно такая же, как у «Спартака». Если рассчитывают на это, то, наверное, это хороший вариант.

Леонид Федун заявил, что Газизов в шесть раз эффективнее Цорна. Но есть в ПФЛ в 60 раз эффективнее, можно оттуда взять. Газизов в «Уфе» хорошо работал, но в «Спартаке» совсем другое давление.

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