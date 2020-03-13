Игорь Шалимов: «Все, что было в прошлом году, оставили в прошлом году»

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов поделился ожиданиями от матча 22-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Динамо».

— Давно мы не выигрывали, — сказал Шалимов в эфире «Матч премьер». — Но все, что было в прошлом году, оставили в прошлом году. Прошли сборы, провели неплохо матчи против двух сильных соперников.

Мы должны настроиться на игру так же, как на предыдущие. В настрое не должны проиграть, выполнять игровую дисциплину. Если все это сделаем, будет все хорошо.

Трансляция матча «Ахмат» — «Динамо»